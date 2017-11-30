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Трое из пострадавших от взрыва в городском суде Никополя находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

«На данный момент в больнице находятся 7 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Из трех – двое подсудимых и одна гражданская женщина», - сказал он. 

По словам Тракало, возможно, сегодня кто-то из пострадавших, кто получил незначительные ранения, сможет пойти домой. 

Напомним, сегодня в городском суде Никополя (Днепропетровская область) прогремел взрыв, во время заседания в зале были брошены две гранаты. В результате происшествия, два человека погибли, девять получили ранения. 

По данным областной полиции, рассматривалось дело по факту убийства. Отец убитого вытащил две гранаты и подорвал их. От взрыва он погиб, осколочные ранения получили подсудимые, конвоиры, сотрудник суда и гражданское лицо. 
ForUm

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