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Полиция Бахмута выявила пособника террористов, который собирался вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Житель с. Парасковеевка Бахмутского района вступил в ряды террористов в 2014 году. Сначала он дежурил на блокпосту, а через две недели ему было доверено осуществлять пропускной режим в захваченном филиале банковского учреждения.

Боевик неоднократно выполнял функции работника правоохранительных органов.

«Мы рассказывали жителям, что мы законная власть», - рассказывает задержанный.

Через два месяца наемник разочаровался в «русском мире» и покинул ряды бандформирования.

Мужчина считал, что его прошлое осталось незамеченным, и решил вступить в ряды ВСУ. Однако полицейские разоблачили и задержали злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

С начала года полицией Бахмута задержаны 22 участника незаконных вооруженных формирований. 18 из них уже объявлено о подозрении по ст. 260 УК Украины. 
ForUm

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