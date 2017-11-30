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В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали поставки в Российскую Федерацию товаров двойного и военного назначения украинского производства.

По данным пресс-центра ведомства, в условиях введенных Украиной санкций руководство одного из предприятий Черкасской области организовало механизм нелегальных поставок высокотехнологичного военного оборудования в страну-агрессора.

Сотрудники СБУ выяснили, что предприятие, которое производит навигационные приборы с программным обеспечением для нужд украинской армии, поставляет аналогичную продукцию в Россию. Оборудование злоумышленники отправляли через так называемый «серый канал», то есть транзитом через страны Европы и Азии, чтобы скрыть реального получателя товара.

Во время обысков на предприятии правоохранители изъяли документацию, подтверждающую незаконное отправки продукции в РФ, и образцы оборудования двойного назначения, которое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.
ForUm

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