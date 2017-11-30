Национальный банк Украины решением правления от 30.11.2017 №769-рш отозвал у ПАО «КБ «Финансовый партнер» банковскую лицензию, генеральную лицензию на осуществление валютных операций и исключил банк из Государственного реестра банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ПАО «КБ «Финансовый Партнер» прекратил банковскцю деятельность без прекращения юридического лица в соответствии с требованиями Закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».

В НБУ напомнили, что согласно закону банки могут прекратить свою деятельность только путем ликвидации.

Банк «Финансовый партнер» основан в 2012 году. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (157,097 млн грн) банк занимал 85-е место среди 90 действовавших в стране банков.