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Национальный банк Украины решением правления от 30.11.2017 №769-рш отозвал у ПАО «КБ «Финансовый партнер» банковскую лицензию, генеральную лицензию на осуществление валютных операций и исключил банк из Государственного реестра банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ПАО «КБ «Финансовый Партнер» прекратил банковскцю деятельность без прекращения юридического лица в соответствии с требованиями Закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».

В НБУ напомнили, что согласно закону банки могут прекратить свою деятельность только путем ликвидации.

Банк «Финансовый партнер» основан в 2012 году. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (157,097 млн грн) банк занимал 85-е место среди 90 действовавших в стране банков.
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