Экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили продлили срок законного пребывания в Украине на три месяца. Об этом он заявил в Facebook.

«Очень вежливые сотрудницы Миграционной службы выдали мне справку о продлении срока законного пребывания в Украине еще на три месяца, при этом даже любезно угостили чаем. Одновременно остается угроза – СБУ получила решение по обыску моей квартиры и служебных помещений в деле о государственном перевороте. Слежение за мной и моими ближайшими соратниками в последние дни, на глаз, удвоилось, и о распоряжении Порошенко я вчера уже рассказал (об аресте Саакашвили, - ред.)», - написал он.

Напомним, 1 ноября стало известно, что ГМС повторно отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Саакашвили обжаловал это решение в суде.

Позже он обнародовал документ от Миграционной службы, подтверждающий его легальное пребывание в Украине.

Также Саакашвили подал иск в Окружной административный суд Киева против Министерства внутренних дел Украины и Государственной миграционной службы.