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Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что в действиях первой замглавы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой есть признаки коррупции.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Украинская правда.

«Чиновник ГМС точно не ангел, и в ее разговорах есть признаки коррупции», - подчеркнул генпрокурор.

Он уверен, что это дело имеет юридическую перспективу, и все теперь зависит от детективов Национального антикоррупционного бюро.

В то же время Луценко отметил, что то, как агент НАБУ предлагал Пимаховой контрольные взятки, было провокацией, и так делать противозаконно.

«Поэтому наше дело о провоцировании взятки имеет место», - сказал он.

Как сообщал ForUm,  в ГМС сообщили, что 29 ноября при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой был задержан якобы агент НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в Национальном антикоррупционном бюро. 

По словам главы НАБУ, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Пимахова уверяет, что не знала о том, что НАБУ проводит спецоперацию. Она отрицает, что требовала взятку в 30 тыс. за легализацию иностранцев. По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус, а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, и они подружились.

 

 

 
ForUm

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