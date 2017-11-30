Последовательностью и принципиальностью позиции господин Курт Волкер как представитель Госдепа не отличается. Об этом 29 ноября в Минске заявил Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехстороннейконтактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

По мнению политика, как человек, который ведет переговоры и представляет одну из сторон в переговорах с Россией, где его визави является помощник президента России господин Сурков, Волкер вообще не имеет права высказывать различные позиции.

«А они у него различные. Потому что последовательностью и принципиальностью позиции господин Волкер как представителя Госдепа не отличается. Если проанализировать его последние интервью, в которых он излагает то свою точку зрения в отношении событий на Донбассе, то точку зрения, которой он пытается понравиться одной их сторон, — то это лишнее свидетельство или отсутствия профессионализма в действиях этого человека, или действия, которые направлены на то, чтобы провести очередную ПР-акцию себя любимого. Ни больше, ни меньше», — сказал Медведчук.

Как переговорщик Курт Волкер себя ведет не профессионально, уверен лидер «Украинского выбора – Права народа».

«А по поводу его высказывания в отношении войны, могу сказать о том, что не думаю, что он владеет особенностями ситуации наДонбассе, особенностями возможности сторон по выполнению Минских соглашений, и тем более, подобные пессимистические прогнозы не прибавляют не только ему, но не прибавляют и той стране, которую он представляет», — подчеркнул он.

В то же время, США, которые продекларировали безальтернативность Минских соглашений, должны думать о том, как добиться мира, убежден Медведчук

«И посылать людей на переговоры, которые бы могли внести свою лепту в этот процесс. А не расписываться в отсутствии каких-либо способностей или делать столь мрачные прогнозы», — подытожит политик.

Напомним, 29 ноября в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы. По словам Виктора Медведчука, стороныокончательно согласовали и утвердили списки для обмена удерживаемых лиц по формуле «306 на 74»: 207 человек вернутся в Луганск, 99 — в Донецк. Киев получит от ОРДО и ОРЛО 74 человека. Обмен рассчитывают провести до Нового года.