Адвокат из Севастополя Владимир Высоцкий, который в 2014 году принял российское гражданство и прошел переаттестацию, сохранил украинский паспорт, что позволяет ему реализовывать незаконные земельные схемы.

Об этом говорится в публикации на сайте Golos.ua.

В статье речь идет о том, что после оккупации Крыма Высоцкий стал одним из первых адвокатов, который прошел переаттестацию в соответствии с российским законодательством. Тогда же он отказался от украинского гражданства и принял российское.

В публикации также упоминается о том, что помимо юридической деятельности, Владимир Высоцкий занимался политикой и медиапроектами. Так, с 1997 года он был одним из создателей севастопольской ячейки Партии славянского единства Украины. Позже стал членом СДПУ(о) Виктора Медведчука.

«Благодаря покровительству Медведчука Высоцкий возглавил Ленинскую районную администрацию Севастополя. Правда, с приходом команды Ющенко попал «под зачистку», и на выборах 2006 года возглавил севастопольскую ячейку оппозиционного блока «Не ТАК!». Как известно, эта политсила шла в Раду с идеями интеграции с Россией и против НАТО. Правда, даже такие популярные в Крыму лозунги не помогли Высоцкому стать депутатом горсовета», - говорится в публикации.

В статье упоминается, что не без протекции Медведчука Владимир Высоцкий стал членом Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете Министров Украины и членом Высшего совета юстиции Украины. Параллельно он вел работу по пропаганде «русского мира». Он негласно курировал несколько пророссийских медиа-ресурсов в Севастополе: газету «Колесо» и сайт «Форпост». При этом в профессиональном сообществе о Высоцком отзывались скептически, считая его неразборчивым адвокатом. В результате в апреле 2013 года Киевская областная Квалификационно-дисциплинарная комиссия лишила его права на адвокатскую деятельность с последующим исключением из реестра адвокатов.

После аннексии Крыма Высоцкий открыл в Севастополе собственную адвокатскую контору. Имея российский паспорт, он сохранил и украинский, что подтверждается наличием у него ИНН Украины.

«Это позволяет ему вести дела и на территории Украины. Например, регистрировать активы, представлять интересы своих клиентов в судах, изображая из себя гражданина Украины. Пользуясь законодательными лазейками, господин Высоцкий, находясь в Севастополе, оформляет землю и недвижимость, фактически похищенные у украинцев, на российских чиновников и политиков», - говорится в статье.

Автор публикации призывает Службу безопасности Украины обратить внимание на деятельность Высоцкого. Иначе это может обернуться реваншем пророссийских сил.