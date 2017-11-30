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Если США предоставят Украине летальное оружие, это не поможет урегулированию конфликта в Донбассе, а лишь усугубит его, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

«Предоставление летального оружия не поможет, а усугубит мирное урегулирование на востоке Украины», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Киев добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии. Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.
ForUm

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