Компания GfK по заказу Международного Республиканского Института США провела социологическое исследование среди граждан Украины. Его результаты, особенно в части электоральных симпатий, полностью опровергают данные, которые недавно были опубликованы группой украинских социологов.

Так, согласно американскому опросу, если бы парламентские выборы состоялись уже в ближайшее время, лидером бы стала ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которую поддержали 12% украинцев. На втором месте находится «Блок Петра Порошенко» с результатом в 7% голосов. Третье место заняла партия «За життя» Вадима Рабиновича, которая на выборах набрала бы 6%. Аналогичный результат (6%) и у «Оппозиционного блока». За ними следуют Радикальная партия Олега Ляшко – 4% голосов, а также объединение «Самопомич» и ВО «Свобода», которые получили по 3% поддержки.

Стоит отметить, что результаты исследования американских социологов опровергают данные, предоставленные ранее их украинскими коллегами. Причем, так как американский институт и международную компанию GfK сложно заподозрить в ангажированности, вопросы возникают именно к компетентности или чистоплотности украинских социологических организаций.

Помимо прочего, в ходе исследования украинцев спросили о главных, по их мнению, проблемах в стране. Топ-3 ответов: коррупция в государственных органах, военный конфликт на Донбассе и рост цен. Причем, более половины украинцев уверены, что коррупция коренится в высших эшелонах власти.

Данное социологическое исследование проводилось специалистами американской компании GfK по заказу Международного Республиканского Института США на всей территории Украины (кроме Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) с 14 сентября по 10 октября 2017 года. Всего было опрошено 2 400 респондентов, погрешность не превышает 1,7%. Результаты исследования были опубликованы во вторник, 28 ноября.