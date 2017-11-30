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Объем международных резервов Украины на сегодня, 30 ноября, достиг 19 миллиардов долларов, сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

«Резервы будут 19 миллиардов», - сказал Чурий, отвечая на вопрос о размещении правительством облигаций внутреннего госзайма на 0,5 миллиарда долларов, сообщает УНИАН.

Впоследствии он уточнил, что это показатель резервов на сегодня.

Как ранее сообщал ForUm, международные резервы Украины на 1 ноября 2017 составили 18 735,8 млн долл. (в эквиваленте) по предварительным данным. 

 
ForUm

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