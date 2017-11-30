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Генеральный прокурор Юрий Луценко не был осведомлен о специальной операции Национального антикорбюро по выявлению взяточничества в миграционной службе.

Об этом сообщил в четверг у ГПУ директор НАБУ Артем Сытник после двухчасовой встречи с Луценко.

По его словам, на встрече он и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий выяснили, что СБУ и ГПУ не обладали всей информацией об операции НАБУ по выявлению коррупции в ГМС, сообщает «Украинская правда».

Сытник говорит, что они с Холодницьким все рассказали Луценко, «чтобы расследования и НАБУ, и Генпрокуратуры были объективными».

«Генпрокурор также не был полностью осведомлен обо всей ситуации, он отталкивался от заявления чиновника ГСМ (первого заместителя главы службы Дины Пимаховой. - Ред.), мы предъявили свои материалы операции, и это, я думаю, поспособствует объективному расследованию дела относительно работников антикоррупционного бюро», - отметил он.

Как сообщал ForUm, ранее в ГМС сообщили, что вчера, 29 ноября, при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой был задержан якобы агент НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в Национальном антикоррупционном бюро. 

При этом Пимахова уверяет, что не знала о том, что НАБУ проводит спецоперацию. 

По словам главы НАБУ, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.
ForUm

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