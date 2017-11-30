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Сегодня, 30 ноября, фрегат ВМС Французской Республики «Гепратт» прибыл с визитом в порт Одессы, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

Отмечается, что программой визита предусмотрены протокольные встречи делегации французского корабля в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в городском совете Одессы. Экипаж фрегата «Гепратт» ждет культурная программа, в частности, обзорная экскурсия по городу.

Визит корабля продлится до 3 декабря.
ForUm

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