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Президент Петр Порошенко подписал Закон № 2191 -VIII «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Закон обеспечивает решение самых неотложных, в том числе социально важных вопросов. Документ также направлен на эффективное и целевое использование бюджетных средств в 2017 году, путем перераспределения бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов и предоставления кредитов.

Законом, в частности предусматривается увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, медицинскую субвенцию для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения.

Для продолжения осуществления финансирования в 2018 году, законом предусматривается сохранение на счетах общего фонда соответствующих местных бюджетов остатков средств субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на счетах специального фонда - остатков средств субвенции на мероприятия по развитию системы здравоохранения в сельской местности.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада приняла закон  №7258 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».
ForUm

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