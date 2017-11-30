Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова заявил, что вопрос аннексии Крыма «закрыт навсегда». Об этом Лавров сказал в интервью итальянской газете «Либеро», опубликованном сегодня, 30 ноября.

«Тема закрыта раз и навсегда», - сказал Лавров, отвечая на вопрос об аннексии Крыма.

По его словам, речь идет о «свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания», сообщает УНИАН.

«Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны – того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе», - сказал Лавров.