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Внешнеполитическое ведомство США уделяет значительное внимание анализу ситуации в Украине и не исключает, что глава Белого дома примет решение о поставках украинской стороне летального оружия оборонного характера.

Об этом заявила в среду пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, сообщает Укринформ.

«Украинский вопрос – это ситуация, которую мы отслеживаем очень тщательно и очень внимательно», - отметила официальный представитель ведомства.

В этой связи она напомнила, что в этом году был назначен специальный представитель США по украинскому урегулированию Курт Волкер, который уже «совершил много поездок в Украину и другие страны по этому делу.

Кроме того, представитель Госдепа напомнила о высоком уровне двустороннего взаимодействия между странами, в том числе визите Президента Украины в Вашингтон, а также Госсекретаря США в Киев.

Относительно перспектив предоставления летальной помощи Науерт заметила: «Мы пока не предоставили оборонного вооружения (Украине. – Ред.), но мы не исключаем этого».

Напомним, в начале сентября комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

16 ноября данный проект закона одобрил Сенат США. 

Совет национальной безопасности США решил рекомендоватьпрезиденту Дональду Трампу выделить грант на сумму 47 млн долларов для покупки американского оружия Украиной. 
ForUm

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