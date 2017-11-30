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Сегодня, 30 ноября, днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях дождь, в Карпатах и ​​на Закарпатье сильные осадки, на остальной территории небольшой дождь, местами с мокрым снегом, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, утром на большей части территории страны гололед, на дорогах гололедица, местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме востока, порывы 17-22 м/с, в западных областях местами 25-28 м/с. Температура 2-7° тепла, в южной части местами 9-13°.

На Киевщине ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Утром гололед, на дорогах гололедица, местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с.

Температура по области 2-7° тепла, в Киеве 2-4°.
ForUm

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