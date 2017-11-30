За минувшие сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, в результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Враг провел семь минометных обстрелов оборонительных укреплений сил АТО и в целом выпустил около полусотни мин», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении горячее всего было на Светлодарской дуге. Здесь противник неоднократно, с небольшими перерывами, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов, зенитных установок и вооружения БМП по защитникам Луганского, а из стрелкового оружия - вблизи Новолуганского. Несколько мин калибра 82-мм оккупанты выпустили рядом с Новотошковским, из гранатометов обстреливали опорные пункты неподалеку Троицкого и Новозвановки, из стрелкового оружия беспокоили защитников Станицы Луганской.

На донецком направлении под гранатометный огонь противника попала окраина Авдеевки, а из легкого пехотного вооружения захватчики провоцировали украинских воинов на подступах к Красногоровке.

В районе населенных пунктов Зайцево, Майское и Гладосово зафиксирован пролет вражеского БПЛА, запрещенного Минскими договоренностями.

В штабе подчеркнули, что при необходимости военнослужащие сил АТО давали врагу жесткий ответ из стрелкового оружия и гранатометов.