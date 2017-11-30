Ситуация на востоке Украины – это угроза всему западному миру. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Ситуация на востоке Украины – это угроза всему западному миру, поэтому противостояние информационным вызов не лозунгами, а действиями являются эффективным и результативным, мы должны совместно противостоять информационным вызовам», - заявил Полторак, подчеркнув, что конфликт в Украине является сигналом для других стран, как может развиваться ситуация.

В свою очередь Чолий заверил в продолжении поддержки и помощи Украине.

« Можете надеяться на нашу мощную поддержку. Мир должен понимать, что это не чисто украино-российский конфликт, а мировая угроза. Если Украина защитит свои границы, то она обеспечит этим стабильность в регионе», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, по данным ООН, в результате российской агрессии с 2014 года погибли более 10 220 украинцев, среди которых 2335 военнослужащих, включая трех женщин.