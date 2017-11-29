Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

Ранее российский актер Федор Добронравов, игравший в сериале, был внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует наработки на принятие изменений в антимонопольное законодательство с целью изменения существующей практики работы Антимонопольного комитета и устранения коррупционных угроз в деятельности ведомства.

Минские договоренности являются механизмом привязки к санкциям против Российской Федерации, поэтому их нельзя терять. Об этом сказал заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

Директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Анастасия Задорожная заявила, что Минюст обратился в Администрацию Президента с письмом о проведении люстрационной проверки в отношении нового директора ГБР, поскольку он такую ​​проверку не проходил.

Позже она сообщила, что Минюст точно не знает, проходил ли он такую проверку

Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтвердили готовность сторон выполнить обмен пленными до новогодних праздников.

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма 29 ноября утвердил во втором чтении закон, который «списывает» долги по кредитам, взятым до аннексии полуострова.

Украина впервые вошла в двадцатку лучших газовых хабов Европы по рейтингу Европейской ассоциации газовых трейдеров (EFET), заняв 18 место.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина находится на втором-третьем месте в мире по залежам природного газа.

Оболонский районный суд Киева избрал для сына нардепа от Радикальной партии Игоря Попова Богдана меру пресечения в виде домашнего ареста. Его сообщнику Владиславу Чабану избрали аналогичную меру пресечения.

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней, которым устанавливаются официальные праздничные и нерабочие дни в Украине 7 января и 25 декабря - Рождество Христово.

В Украине жертвами дорожно-транспортных происшествий в течение 10 месяцев 2017 года стали 20 тысяч 683 человека. Об этом сегодня заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

В центре Киева прошло шествие с требованием завершить расследование разгона в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Активисты прошли через правительственный квартал, держа в руках факелы и зажигая файеры.

Под стенами Министерства внутренних дел Украины произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

Полиция задержала во время столкновений 4 активистов. На них составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях и отпустили.

Суд признал виновным во взяточничестве бывшего начальника управления Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Полтавской области Петра Блаживского и приговорил его к 7 годам заключения с конфискацией всего имущества.

Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками СБУ в порядке ст. 208 УПК Украины задержала 3 человек, которые организовали канал нелегальной миграции путем изготовления поддельных документов – паспортов гражданина Украины и паспортов гражданина Украины для выезда за границу и их сбыта гражданам Украины и зарубежных стран.

Печерский райсуд Киева приговорил к 4 месяцам ареста жителя Севастополя Юрия Чеканова за разрушение мемориала Героям Небесной сотни в центре Киева.

В центре Киева с 29 ноября по 31 января вводится ограничение движения транспорта в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Санкций против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены за агрессию против Украины, вступили в силу.

В Киеве в связи с ухудшением погодных условий – снижением температуры ниже нуля и дождем – на проезжей части и тротуарах образовалась гололедица.

В Киевской области в связи с ухудшением погодных условий с начала суток произошло более сотни дорожных аварий.