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В среду, 29 ноября, правительство Литовской Республики приняло решение о передаче права собственности на активы, контролируемые Литовскими вооруженными силами, Министерству обороны Украины бесплатно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минобороны Литвы.

«Передача активов - это последовательная и всесторонняя поддержка поддержки Литвой Украины путем укрепления ее обороноспособности и обеспечения ее суверенитета», - сказал министр национальной обороны Раймундас Кароблис, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что Литва вместе со своими союзниками помогает Украине реформировать и обучать свои вооруженные силы.

«Активы, переданные литовскими вооруженными силами, могут использоваться только для обеспечения безопасности Министерства обороны Украины и его подведомственных учреждений, защиты страны, участия в региональных и коллективных соглашениях и деятельности в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций», - говорится в сообщении Минобороны Литвы.

Ранее сообщилось, что Литва намерена передать Украине вооружение, стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро. 

Украине планируется передать более 7000 автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другую военную технику.
ForUm

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