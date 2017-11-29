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Генеральная прокуратура Украины проверяет возможную причастность руководства Минфина и персонально министра Александра Данилюка к схемам Виктора Януковича относительно незаконного обогащения. 

Об этом сообщает журналист Кирилл Сазонов в своем блоге на Цензор.нет.

«Речь идет о 18 млрд. гривен», - пишет он.

По информации журналиста, проверяется причастность к преступлениям лиц Координационного центра по внедрению экономических реформ при Администрации Президента времен Сергея Левочкина и Виктора Януковича и благотворительных организаций, связанных с Данилюком, с такой формулировкой: «Основным требованием к руководителям отдельных структурных подразделений преступной организации, назначенных на наиболее важные должности в высших органах государственной власти, было служение лично ЛИЦО_3 и готовность выполнить его противоправные и преступные указания вопреки законам Украины и их служебным обязанностям». 

После изучения графика доходов Данилюка «вырисовывается совсем другая биография министра - человека, настолько преданного идеям Януковича, что променял богатую жизнь в Лондоне ради бесплатного труда на «гаранта».

Так, по сведениям журналиста, когда Данилюк жил и работал в Великобритании, его доход составлял 1,4-1,7 млн. грн в год, или, по курсу валют тех пор, где-то около 20-25 тыс. долларов в месяц. Но с началом эры правления Януковича он покинул Лондон и прибыл спасать Украину, «конечно, без никакого вознаграждения, только под четким руководством Сергея Левочкина, возглавив Координационный центр по внедрению экономических реформ при АП, в котором, кстати, видимо, так же бесплатно работали и нынешние заместители министра Сергей Марченко и Юрий Буца». В первый год своего руководства Центром, пишет журналист,  Данилюк якобы ничего не получал. В последующие годы его доход в месяц составлял около чуть более $ 1 тыс. 

«Можно ли поверить, что человек, зарабатывавший по 20 000 долларов в месяц, будет почти бесплатно работать в системе Януковича, зарабатывая копейки, тогда как эта же система дерибанила миллиарды бюджета на куски? Не месяц, не полгода. Все гребаные четыре года его устраивала такая ситуация», - подытоживает он.

После падения режима Януковича, в марта 2014 Александр Данилюк вместе со своим нынешним замом Юрием Буцой создают Благотворительную организацию «Центр реформ», в деятельности которой, в частности, указано «предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания, н. в. и. в. (основной)». А уже осенью 2015 Александр Данилюк вместе с известным грузином Михаилом Саакашвили основывают Центр Свободной экономики им.Кахы Бендукидзе. В команде того же центра - снова соратник министра Сергей Марченко.
ForUm

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