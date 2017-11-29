В Полтаве прошел четвертьфинальный матч Кубка Украины, в котором «Ворскла» принимала на своем поле «Мариуполь».

В первом тайме команды обменялись голами. На 13-й минуте счет открыл нападающий ворсклян Владислав Кулач, но уже на 24-й форвард гостей Андрей Борячук восстановил статус-кво, сообщает УНИАН.

Решающей стала 77-я минута, когда «Мариуполь» провел скоростную контратаку. Вратарь хозяев Богдан Шуст отбил один удар соперника, но в нужном месте оказался Андрей Тотовицкий, который пяткой отправил мяч в ворота.

В завершающие 15 минут мариупольцы сумели отбить атаки «Ворсклы» и одержали победу - 2:1.

Напомним, в других четвертьфинальных матчах Кубка Украины сегодня сыграют «Львов» - «Днепр-1», «Десна» - «Динамо», а также «Шахтер» - Верес».