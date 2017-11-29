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Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтвердили готовность сторон выполнить обмен пленными до новогодних праздников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер. 

«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена, исходя из стремления выполнить этот обмен к новогодним и рождественским праздникам», – отметила она.

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин и главари боевиков «ЛДНР»  в ходе телефонного разговора якобы договорились об активизации процесса обмена пленными. Позже боевики заявили о готовности к обмену.

В СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.

 
ForUm

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