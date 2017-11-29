27 ноября по заявлению «ПриватБанка» сотрудники Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области открыли уголовное производство №12017040650004019 по статье 358 Уголовного кодекса («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов»).

Это следует из выписки из ЕРДР (см. ниже), которую обнародовал журналист Сергей Лямец, сообщает Finbalance.

Согласно документу, в заявлении «ПриватБанка» говорилось, что «неустановленное лицо предоставило от имени работника ПАО «КБ «ПриватБанк» в хозяйственный суд Днепропетровской области заведомо поддельные документы, а именно доверенности на представительство интересов ПАО «КБ «ПриватБанк», на основании которых были поданы иски о взыскании задолженности по кредитным договорам со следующих предприятий: ООО «Адор ЛТД», ООО «Гастелло Групп», ООО «Пром Гарант Плюс».

Как писал Finbalance, указанные три компании фигурируют в перечне структур, которые стали заемщиками «ПриватБанка» по итогам прошлогодней реструктуризации/ трансформации его корпоративного портфеля. Причем «ПриватБанк» подал к ним иски на 50 млрд грн. Среди ответчиков фигурируют в т.ч. ООО «Гастелло Групп» (из которого «ПриватБанк» в судебном порядке пытается взыскать 4,14 млрд грн) и ООО «Пром Гарант Плюс» (от которого «ПриватБанк» требует вернуть 5,16 млрд грн).

Лямец не исключает, что указанная история может быть результатом «заговора Порошенко и одного уважаемого бизнесмена с тремя паспортами» (следует понимать, имеется в виду И. Коломойский), а заявление в райотдел полиции - это «попытка эти иски отозвать втихаря». «Действительно - вдруг кто-то из активистов увидит, что «Приват» [банк] отозвал заявление. А так - как не бывало. Главное - не нарушать договорняк между ИВК [И. Коломойский] и Портретом [П. Порошенко]», - предполагает Лямец.

По мнению журналиста, может быть и вариант (если Порошенко теоретически и пытается «догнать» экс-совладельца «ПриватБанка»), что Коломойский договорился с сотрудниками «ПриватБанка», «стимулируя» отзывы исков, поданные против нечужих ему компаний.

«Смысл такого маневра понятен - он заблокирует суды на годы. А там или ишак сдохнет, или падишах болен. Ну, или «Приват» уснет вечным сном, или Президент передумает идти на второй срок. Итак, никакого суда против Коломойского не будет», - резюмирует Лямец.