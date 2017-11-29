КГБ Беларуси подтвердил задержание руководителя украинского предприятия ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибы при попытке дать взятку сотруднику «Минского тракторного завода», сообщает пресс-служба ведомства.

«КГБ Республики Беларусь в рамках борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями с поличным при получении взятки в размере 2800 долларов США от председателя правления ПАО «Завод утяжелителей» (Украина) гражданина Украины Скибы А.С. задержан главный металлург ОАО «Минский тракторный завод» Карась А.Н. В качестве посредника при получении взятки выступал сын задержанного Карась А.А», – говорится в сообщении.

В КГБ отметили, что также задокументирован факт получения взятки от представителей коммерческих структур в размере 1700 долларов США начальником управления материально-технического обеспечения ОАО «Минский тракторный завод» Мезгой В.Н.

«Всего установлено более 20 фактов коррупционной деятельности должностных лиц ОАО «Минский тракторный завод» на общую сумму более 40 тысяч долларов США», – сообщили в ведомстве.



«В отношении сотрудников ОАО «Минский тракторный завод» возбуждены уголовные дела по ст. 430 («получение взятки») УК Республики Беларусь; в отношении Скибы А.С. – по ч. 2 ст. 431 («дача взятки») УК Республики Беларусь. Все фигуранты коррупционных схем задержаны. В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей», – подчеркнули в КГБ.

Отмечается, что для дальнейшего производства уголовные дела переданы в Следственный комитет РБ.

Напомним, ранее стало известно, что белорусские спецслужбы задержали руководителя украинского предприятия ПАО «Завод утяжелителей» (г. Константиновка Донецкой области) Александра Скибу.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что задержанному инкриминируют дачу взятки.