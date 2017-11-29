Несколько украинских социологических и медийных организаций – Институт анализа и прогнозирования (ИАП), компания «Социопрогноз», информационный центр «Киевский пресс-клуб» и платформа «Медиахаб» – провели один из самых крупных в стране опросов общественного мнения. Его результаты значительно отличаются от данных, опубликованных ранее четырьмя другими социологическими службами, среди которых известный своим сотрудничеством с властью Центр Разумкова.

Исследование проводилось в рамках проекта «Территория реформ. Кризисный мониторинг». В частности, социологи интересовались электоральными настроениями граждан страны. Результаты опроса были представлены 28 ноября 2017 года в пресс-центре Национального союза журналистов Украины в Киеве.

В целом, электоральные ориентации граждан Украины выглядят так – более 39,2% граждан Украины высказались за досрочные парламентские выборы, при этом 24,4% не видят в них необходимости, а 36,4% не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу.

Также стало известно, что, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, 69,8% населения непременно приняли бы в них участие, 26,9% не голосовали бы, а 3,3% так и не решили для себя, пойдут ли они на выборы.

На вопрос «За кого бы вы голосовали, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?» респонденты из 24 областей Украины и Киева ответили следующим образом:

Как видно, в тройку лидеров, которым симпатизирует украинское населениеі вошли «Батьківщина» Юлии Тимошенко, «Солидарность» Юрия Луценко и партия «За життя» Вадима Рабиновича. В то время как ранее обнародованный опрос, проведенный с участием Центра Разумкова, отдал первенство лидерам БПП, «Батьківщины» и «Оппозиционного блока».

Согласно же последним исследованиям, «Оппозиционный блок» продолжает стремительно терять поддержку электората. Некоторые эксперты видят причину в ряде совместных голосований в парламенте этой оппозиционной силы с провластными фракциями, что не одобряется ее электоратом.

Помимо прочего, благодаря опросу общественного мнения удалось проследить тенденцию к изменению электоральных и партийных симпатий украинцев в сравнении с предыдущим подобным социсследованием, проведенным другими организациями. В отличие от результатов, предоставленных Центром Разумкова, данные об электоральных симпатиях украинцев от Института анализа и прогнозирования в целом совпадают с результатами других социологических служб, таких как SOCIS и «Демократические инициативы» – различие составляют не более 1-1,5%.

Социсследование проводилось с 14 по 24 сентября 2017 года методом индивидуального интервью «тет-а-тет» с респондентами по месту жительства в 24 областях Украины (за исключением временно неподконтрольных территорий) и в Киеве. Было опрошено 2008 респондентов. Стандартное отклонение составляет 1,36–2,24% при 95% достоверности.