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Задержанный в Минске украинский журналист Павел Шаройко должен быть освобожден как можно скорее.

Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

«Это очень обидно. И мы надеемся, что этот журналист будет освобожден как можно скорее», - заявил Мингарелли, комментируя задержания Шаройко в Минске.

Напомним, 20 ноября Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.

В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.

27 ноября Шаройко предъявлено обвинение по статье «шпионаж».
ForUm

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