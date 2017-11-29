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Украинцы составляют половину из всех мигрантов в Республике Польша. Об этом в ходе брифинга на саммите мэров сообщил заместитель мэра Гданьска Веслав Белавский, передает РБК-Украина.

«Я в восторге от украинцев, я люблю их. В Украине совершенно фантастические перспективы. Украинцы – прекрасные люди. На национальном уровне, к сожалению, возникли проблемы на культурно-исторической почве. У нас украинцы составляют половину всех мигрантов. Мы пытаемся интегрировать и внедрить их», - сказал он.

Кроме того, по словам Белавского, столица Украины в данный момент динамично и быстро развивается. «Киев за последние 5 лет очень изменился и преобразился. Последний раз я был здесь 5 лет назад», - добавил он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за создание канала коммуникации с Польшей по общим проблемным вопросам.  

Отношения двух стран обострились в середине ноября.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что Польша внедрит «черные списки» украинцев, которые «носят мундиры СС Галичина», или препятствуют в административном плане проведению эксгумаций польских захоронений в Украине. Польская сторона не хочет официально подтвердить, касается ли запрет председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которого они считают лично ответственным за польско-украинские проблемы в историческом аспекте. 

18 ноября польские пограничники не впустили в Польшуответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.
ForUm

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