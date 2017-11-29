В связи с ухудшением погодных условий – снижением температуры ниже нуля и дождем – на проезжей части и тротуарах образовалась гололедица. С 03:00 29 ноября 147 единиц снегоуборочной техники дорожно-эксплуатационных предприятий «Киевавтодора» оперативно начали обработку улично-дорожной сети столицы посыпочными материалами, сообщает пресс-служба предприятия.

Работники дорожно-эксплуатационных предприятий корпорации и диспетчеры центрального диспетчерского пункта постоянно отслеживают изменения погодных условий в реальном времени с помощью метеорадар, метеостанций и видеокамер.

«В случае необходимости будут задействованы все 345 единиц техники, находящихся на круглосуточном дежурстве. Все предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» обеспечены достаточным количеством посыпальных и горюче-смазочных материалов и готовых к работе в круглосуточном режиме», - заверили в «Киевавтодоре».

Напомним, в Киеве все троллейбусные и автобусные маршруты в связи с гололедицей курсируют с отклонением от графика.