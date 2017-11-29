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Минские договоренности являются механизмом привязки к санкциям против Российской Федерации, поэтому их нельзя терять. Об этом в интервью 5 каналу сказал заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

«Минск – это также механизм привязки к санкциям, которые, например, Европейский Союз ввел против Российской Федерации. Поэтому, условно говоря, нет Минска – нет санкций», - пояснил он.

«Я бы не хотел, чтобы мы играли на руку РФ, которая може  любой момент это использовать для того, чтобы дискредитировать механизм санкций и попробовать его или смягчить, или вообще избежать», - добавил чиновник.

Как сообщал ForUm, накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Минские соглашения не могут быть имплементированы как реальный механизм для достижения мира и урегулирования конфликта на Донбассе, поэтому должны быть приняты новые.  
ForUm

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