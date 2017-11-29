Компании Facebook и Twitter согласились поделиться с властями Британии информацией о возможном вмешательстве России в референдум о выходе Британии из Евросоюза летом 2016 года. Об этом пишет ВВС.

Facebook намерен ответить на вопросы британской избирательной комиссии в середине декабря. В Twitter сообщили, что предоставят требуемую информацию в течение ближайших недель.

По данным ВВС, компания Google также откликнулась на требования избирательной комиссии.

Ранее глава комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин Британии Дэмиан Коллинз направил руководству соцсетей письмо с требованием предоставить информацию по поводу активности со стороны российских аккаунтов накануне Brexit.

Британский представитель Facebook Саймон Милнер заявил, что компания намерена поддерживать расследование властей США и Британии по вопросу фейковых новостей.

Один из руководителей Twitter в Британии Ник Пиклз сообщил, что соцсеть фиксирует более 3,2 млн подозрительных аккаунтов в неделю и 450 тыс. подозрительных попыток залогиниться в день.

При этом Пиклз отметил, что далеко не все автоматизированные аккаунты являются вредными: например, некоторые Твиттер-боты сообщают о загрязнении воздуха, а некоторые – редактируют статьи в «Википедии».

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что британские власти серьезно относится к вопросу «российского вмешательства в избирательный процесс или в демократические процессы в какой-либо стране».

Подозрения по поводу активности российских хакеров в зарубежных избирательных процессах есть не только у Британии, но и у США: там Россию подозревают во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Россия последовательно отрицает обвинения в попытках повлиять на выборы в других странах, называя их голословными.

Напомним, в конце октября британский парламентский комитет обратился в Facebook с запросом относительно информации о деятельности связанных с РФ проплаченных учетных записей.