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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку представителей российских военно-промышленных компаний получить для нужд оборонного комплекса РФ продукцию одного из запорожских предприятий.

«В условиях введенных Украиной санкций для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ военной продукцией российские спецслужбы разработали нелегальный механизм закупок товаров в нашей стране», - сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2016 году через украинские коммерческие структуры, подконтрольные гражданам РФ, организаторы планировали наладить поставки в Россию высокотехнологичного оборудования отечественного производства в обход определенных государством ограничений.

«Дельцы собирались легально приобрести товары двойного назначения на фирмы-резиденты и переправить продукцию в страну-агрессора. По заключению профильных экспертов, оборудование запорожского завода, в частности, может быть использовано в военной промышленности», - заявили в СБУ.

Во время обысков на предприятии и у фигурантов дела изъяты образцы оборудования двойного назначения, которое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 111 и 333 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

 
ForUm

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