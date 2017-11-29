За минувшие сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В ответ украинские военнослужащие 11 раз подавляли их огневую активность, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате вражеских обстрелов один наш боец ​​погиб, еще двое – получили боевые травмы», - говорится в сводке.

На луганском направлении враг продолжает провоцировать украинских военнослужащих на светлодарской дуге. В вечернее время, в основном из пехотного вооружения, противник обстреливал защитников Зайцево, Новолуганского и несколько раз Майского.

Штаб АТО сообщает, что в Травневом силами гражданско-военного сотрудничества организован временный гуманитарный центр для улучшения доставки питьевой воды, восстановления электропитания и ряда других жизненно необходимых вопросов для местного гражданского населения.

Кроме того, на луганском направлении из минометов различных калибров боевики вели огонь на подступах к Трехизбенке, а из гранатометов и стрелкового оружия – по оборонным укреплениям у Желтого, Новоалександровки и Катериновки.

На донецком направлении в пригороде Авдеевки в течение нескольких часов работал снайпер. Из пехотного вооружения оккупанты нарушали перемирие неподалеку Березового. На Приазовье из гранатометов различных типов и стрелкового оружия противник вел огонь у Гнутово и Водяного, а из вооружения БМП – вблизи Широкино.

Как сообщал ForUm, накануне боевики, обстреливая подступы к укреплениям украинских военных из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП между населенными пунктами Зайцево и Гладосово, сорвали визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Травневом и Гладосово.