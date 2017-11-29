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Во вторник, 28 ноября, вечером представители фанатских организаций Kharkiv City Patriots, донецкой The Club и партии «Национальный Корпус» остановили автобус с футболистами «Шахтера».

Об этом сообщается на странице Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

«Активисты «"Национального Корпуса», в числе которых были представители «Kharkiv City Patriots» и донецкого «The Club», остановили автобус с футболистами ФК «Шахтер» для беседы. Парни предъявили команде за странные действия и невнятную позицию касательно войны на востоке. Футболисты оправдывались, лично Степаненко пообещал выйти в поддержку воинов АТО на ближайшей игре», - говорится в сообщении.

На странице опубликовано видео разговора.

«У нас много вопросов к вашей команде и вашему руководству. Вы много раз некрасиво высказывали свою позицию по вопросам событий, происходящих в Украине», - заявил один из лидеров движения.

Андрей Пятов попросил уточнить, о каких событиях идет речь.

«Мы каждый раз видим, как вы относитесь к гимну Украины. Вы позорно себя ведете. Вы многократно отказывались надевать футболку в поддержку воинов АТО. Если у вас есть хоть малейшее желание выразить позицию против чего-то украинского, армии или самой страны, то вы или уедете отсюда, или с вами будет решен этот вопрос тут. И этот вопрос будут решать не МВД, не силовые структуры, а мы украинцы», - заявил активист.

После этого болельщики потребовали от игроков высказать свою позицию по вопросу патриотизма.

В ответ Степаненко предположил, что команда выйдет в футболках, а Пятов добавил, что игроки помогают украинским военным, но делают это непублично.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» запретил детям участников АТО вывести футболистов на поле в футболках с надписью «Мой папа – герой».  

 
ForUm

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