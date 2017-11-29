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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, утвердила новые предельные тарифы на фиксированную телефонию с 1 января 2018 года.

Об этом Українським Новинам сообщил директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов.

«Эти изменения обоснованы экономической ситуацией и позволят оператору приблизить стоимость услуг до уровня себестоимости. Последний раз просмотр предельных тарифов происходил в 2016 году и базировался на себестоимости услуг 4-го квартала 2015 года. Сейчас действующий размер предельных тарифов на фиксированную телефонию ниже себестоимости оказания услуги», - отметил он.

По словам Шуранова, предложенные «Укртелекомом» изменения предельных тарифов на 2018 год в среднем повысят цену на 8,3%.

В частности, для домашних пользователей стоимость предельных тарифов для абонентов, проживающих в городах, увеличится на 3 гривни, а для абонентов, проживающих в селе, на 5 гривен.

«В целом это поможет нам выйти на уровень, близкий к себестоимости», - подчеркнул Шуранов.

Решение НКРСИ вступит в силу после регистрации в Министерстве юстиции.
ForUm

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