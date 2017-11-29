Мэр Киева Виталий Кличко и заказчик строительства комплекса зданий на ул. Бульварно-Кудрявской, 15-А в Шевченковском районе Киева – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Эмпориум Пропертиз» Александр Перехрест подписали меморандум о снятии социальной напряженности.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

Документ предусматривает, что будет снижена высотность высоких зданий комплекса. В одном доме – на 3 этажа и еще в двух домах на 1 этаж от запроектированного. Таким образом в комплексе не будет зданий выше 19 этажей.

«Наконец достигнут компромисс, на котором настаивала общественность, активисты и местные власти. Мы долго вели переговоры, убеждали в необходимости прислушиваться к мнению общины, чтобы снять социальное напряжение вокруг этого строительства. И я надеюсь, что договоренности будут выполнены», - отметил после подписания документа мэр Киева.

Выполнение этих договоренностей, как указано в меморандуме, будут контролировать представители общественности.

Напомним, ранее представители «Национального корпуса» разгромили строительную площадку на месте Сенного рынка в Киеве, где планируется строительство 22-этажного жилого комплекса.