Заявление «Самопомощи» с обвинениями в адрес лидера движения «Украинский выбор – Право народа» — явно за пределами здравого смысла и адекватности, считают в пресс-службе организации.

«Заявление «Самопомощи» (мусорной политической силы, которая запомнилась украинцам разве что мусорным катаклизмом во Львове, политическими шулерами Семенченко и Соболевым да бесконечными дрязгами в ВР) – пример цинизма высшей пробы. Озвученные «Самопомощью» обвинения в адрес лидера движения «Украинский выбор – Право народа» о якобы причастности к контрабандным схемам, а также абсурдные умозаключения о том, что активистов-блокировщиков «підступно виловлюють на вулиці та судять», чтобы защитить эти схемы, – все это явно за пределами здравого смысла и адекватности. Сложно как-то иначе расценить недовольство политсовета «Самопомощи» из-за задержания двух бывших добробатовцев, промышлявших наездами на бизнес и рейдерскими разборками под предлогом… защиты суверенитета Украины», — говорится в заявлении.

Для «Самопомощи», уверены в движении, нелишним было бы сначала изучить обстоятельства дела, обратившись в правоохранительные органы, а уже потом делать заявления.

«Вот только Закон и Право для «Самопомощи» никогда не были руководством к действию. Ее представители привыкли действовать радикальными методами: блокируя, срывая, нападая, угрожая, шантажируя… При этом такие действия своих представителей «Самопомощь» привычно оправдывает концентрированной ахинеей из домыслов, наглой лжи и инсинуаций, приправленных политическими спекуляциями. Дескать, «власть преследует личных врагов, а не тех, кто разрушает наше государство», — уверены в пресс-службе.

В «украинском выборе» также обратили внимание на очевидный факт: для «Самопомощи» любой скандал – это повод для пиара.

«Впрочем, каков поп, таков и приход – каково руководство мусорной политсилы, таковы и ее представители. Интересно, как лидеры «Самопомощи» будут оправдывать своего политтехнолога Петра Тимоховича, которого, по информации польских СМИ, задержали в Польше по подозрению в хранении и распространении детской порнографии? И с каким заявлением в этот раз политсовет «Самопомощи» обратится к народу и чем будет оправдываться: национальными интересами государства, притеснениями на межгосударственном уровне или привычно спишет все на происки врагов?» — поинтересовались в «Украинском выборе».