Служба безопасности Украины получила от НАБУ в установленном законом порядке материалы уголовного производства, зарегистрированного по обнародованной Анной Соломатиной информации о возможных злоупотреблений в Нацагентстве по предупреждению коррупции. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Следователи СБУ начали изучение материалов дела.

Кроме того, в Службу обратился адвокат Соломатиной с заявлением по обеспечению ее охраной, которая также будет рассмотрена в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Кроме того, она заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной. По данным агентства Соломатина была уволена из НАПК 31 октября 2017 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

Позже уголовное производство по фактам, обнародованным Соломатиной, передали Службе безопасности Украины.

24 ноября Соломатина опубликовала на своей странице в Facebook фрагменты переписки с «куратором» НАПК в Администрации Президента Алексеем Горащенковым.