Украинский олигарх Валерий Хорошковский, с 2013 года проживающий в Монако, Франция, завершает сделку по приобретению бизнеса российского Сбербанка в Украине.

Об этом сообщили два источника – банкир и чиновник, близкий к НБУ, пишут Вести.

Сделка должна быть полностью закрыта в первом квартале 2018 года.

В сентябре 2017 года заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что на покупку российского Сбербанка в Украине появился новый претендент-нерезидент, не уточнив никаких данных о покупателе. «Это нерезидент Украины. Полноценный пакет еще не подан, есть письмо о намерениях. Мы встречались с ним, он озвучил моменты, которые нас беспокоят – обязательства Сбербанка перед материнским банком», – сказала Рожкова.

По словам источника, Хорошковский вступил в переговоры летом 2017 года, после того как регулятор 28 июля официально принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО «Сбербанк», а Максиму Микитасю и Павлу Фуксу – в ПАО «Проминвестбанк».

Учитывая репутационные риски, предполагается, что покупатель сменит название финучреждения. Чтобы полностью уйти от ассоциаций со «Сбербанком России», будет сменен также головной офис, сейчас находящийся на улице Владимирской около Золотых ворот и перенесен на Печерск. Для этих целей будет выкуплено здание Национальной академии аграрных наук на ул. Омеляновича-Павленка, 9 (бывшая Суворова). Переговоры о покупке структурами Хорошковского этого трехэтажного особняка – одного из самых знаковых зданий в Киеве, также находится на завершающей стадии (по другим данным – уже завершены).

Российский Сбербанк заявил о выходе из украинского бизнеса, представленного львовским VS Банком и Сбербанком в Украине в начале текущего года. Договоренность о продаже VS Банка была достигнута несколько месяцев назад.

27 марта Сбербанк объявил о продаже 100% акций украинской «дочки» консорциуму инвесторов, куда войдут Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и сын владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева Саид. Позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что латвийский Norvik Banka был исключен как структурная единица из сделки по покупке украинского Сбербанка.

28 июля комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ отказал в согласовании этой сделки.

Валерий Хорошковский – экс-первый вице-премьер Украины, бывший владелец медиа-холдинга Интер.