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Главное управление Нацполиции в Одесской области внесло ходатайство Генеральному секретариату Интерпола об объявлении в международный розыск Сергея Курченко с целью установления его местонахождения. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Курченко мотивировано подозревается в создании преступной организации, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений», - напомнила она.

От его преступных махинаций только с нефтепродуктами в государственный бюджет не поступило более 2 миллиардов гривен обязательных платежей.

В мае 2017 года прокуратура согласовала сообщение о подозрении Курченко, он объявлен в государственный розыск и предоставлено разрешение на задержание с целью привода в суд для избрания меры пресечения.

«В настоящее время в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 человека. Судом уже подтверждена вина 15 фигурантов преступных схем», - отметила Сарган.
ForUm

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