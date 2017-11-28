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Киевская местная прокуратура № 5 сообщила о подозрении бывшему директору ООО «Киевпромсбыт» в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установлено досудебным расследованием, указанный предприниматель путем документального оформления фиктивных сделок по приобретению угля, мазута и битума, которые фактически не поставлялись, безосновательно сформировал налоговый кредит предприятия, что позволило уклониться от уплаты налогов на общую сумму почти 75 млн гривен.

Действия бывшего директора квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде залога в размере причиненного государству ущерба.

В Украинской правде в прокуратуре сообщили, что дело о неуплате налогов, по которому Куприяненко объявили подозрение, было возбуждено еще в мае 2015 года.

Как известно, в декабре 2015 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование дела о газовых схемах Онищенко, которые нанесли Украине ущерб на 3 миллиарда гривен.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа, в результате чего понесло убытки ГП «Укргазвыдобування».

В целом следствие установило причастность к участию в газовой схеме 29 человек, среди которых есть и Куприяненко.

Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 человекам вступил в законную силу обвинительный приговор.
ForUm

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