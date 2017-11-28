Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными и фискальной службой обнаружили вблизи линии разграничения склады боевиков с товарами для перепродажи на подконтрольной украинской власти территории и контрафактными сигаретами, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы в рамках комплекса мероприятий по противодействию финансированию терроризма установили, что в «серой зоне» вблизи поселка Верхнеторецкое в Донецкой области расположены склады одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР».

Правоохранители совместно с военными под обстрелами боевиков изъяли товары широкого потребления и компьютерную технику на общую сумму более четырех с половиной миллионов гривен.

Также по данным спецслужбы, на территории Славянского и Константиновского районов сотрудники СБУ совместно с ГФС обнаружили складские помещения с контрафактными сигаретами на более чем четыре миллиона гривен. Правоохранители изъяли сто пятьдесят тысяч пачек табачной продукции производства фабрики, которая расположена на временно оккупированных территориях.

По информации спецслужбы, продукцию сообщники боевиков планировали реализовать на подконтрольной Украине территории, а полученные от продажи деньги направить на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов. Изъятые товары переданы сотрудникам Государственной фискальной службы. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия для установления круга лиц, причастных к незаконным поставкам товаров.