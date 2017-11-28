Служба безопасности Украины заявляет, что революционной ситуации в Украине нет.

Об этом во время конференции по безопасности сказал заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передают Українські Новини.

«В стране нет революционной ситуации», - заявил он.

Кононенко назвал причинами событий в стране усталость людей, желание стабильности и недоверие ко всем политикам.

Заместитель председателя СБУ отметил, что все внутренние потрясения внутри Украины вызваны исключительно влиянием российских спецслужб.