Служба безопасности Украины заявляет, что революционной ситуации в Украине нет.
Об этом во время конференции по безопасности сказал заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передают Українські Новини.
«В стране нет революционной ситуации», - заявил он.
Кононенко назвал причинами событий в стране усталость людей, желание стабильности и недоверие ко всем политикам.
Заместитель председателя СБУ отметил, что все внутренние потрясения внутри Украины вызваны исключительно влиянием российских спецслужб.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время