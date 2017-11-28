Протодиакон Андрей Кураев усмотрел ответственность благовещенского епископа в неудачном пуске с российского космодрома Восточный.
По его мнению, освящающие ракеты священники РПЦ должны отвечать за аварии с ними, сообщает «Говорит Москва».
«Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема. Я по-богословски могу объяснить все что угодно, понимаю, что есть промысел божий и так далее, но все же, мне кажется, что тот же епископ Лукиан в душе этот вопрос должен хранить. Равно как и епископ Иоанн, который освящал подлодку «Курск». Это вопрос к совести: господи, почему ты ни во что ставишь мои молитвы? Может, мои отношения с тобой менее радужны, чем мне представляется?», – заявил он.
Напомним, спутник «Метеор-М», запущенный 28 ноября с космодрома Восточный, потерпел аварию.
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