Сотрудники патрульной полиции Авдеевского отделения полиции выявили ​​несовершеннолетнюю девушку, которая носила с собой боевую гранату. Во время проверки выяснилось, что девушка устроила тайник с боеприпасами и взрывчаткой, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Днем ранее ​​во время профилактической отработки территории обслуживания полицейские остановили ​​для проверки 16-летнюю первокурсницу местного училища. При осмотре ее личных вещей выяснилось, что девушка имеет при себе гранату РГД-5. Владелица боеприпаса объяснила, что носит ее «как оберег». Правонарушительница призналась полицейским, что имеет целый арсенал таких предметов. По словам девушки, ее любимый попросил спрятать боеприпасы и взрывчатку на некоторое время. Она не смогла ему отказать и устроила тайник на чердаке многоквартирного пятиэтажного дома.

Отправившись по указанному адресу, правоохранители изъяли 3 гранаты Ф-1, 3 гранаты ВОГ-17, 3 запала к гранатам, 165 патронов к автоматическому оружию различного калибра и 760 граммов прессованного ленточного пороха.

Об опасности, которой подвергала жителей дома, девушка даже не задумывалась. К тому же только на прошлой неделе в указанном профессиональном училище сотрудники полиции провели лекцию, на которой рассказывали об опасности и уголовной ответственности за хранение оружия и боеприпасов. Правоохранители призвали молодежь немедленно сообщать в полицию обо всех случаях находок опасных и подозрительных предметов. Однако сдать в полицию арсенал своего любимого девушка не смогла.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Личность парня, владельца запрещенных предметов, будет установлена в ходе досудебного расследования.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.