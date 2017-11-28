Сегодня, 28 ноября, Высший совет правосудия на своем заседании уволил Николая Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева, сообщает пресс-служба ВСП.

Отмечается, что он уволен на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины в соответствии с решением третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 4 октября 2017 № 3116 / 3дп / 15-17.

Докладчик - член Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сообщил, что решением третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 4 октября 2017 № 3116/3дп /15-17 Чаус привлечен к дисциплинарной ответственности и применено к нему дисциплинарное взыскание в виде внесения представления об увольнении его с должности судьи.

«Дисциплинарное производство в отношении судьи Чауса Н.А. осуществлено с соблюдением процедуры, предусмотренной законодательством Украины. Решение о привлечении судьи Чауса Н.А. к дисциплинарной ответственности принято третьей дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия в пределах определенных законом полномочий», - отметил Бенедисюк.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

Процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.

4 октября Чаус был отстранен от правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

6 октября Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.

27 октября Интерпол объявил его в розыск.