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Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение фактами сделок с недвижимостью на временно оккупированных территориях Донбасса с участием российских дипломатов. Об этом говорится в комментарии ведомства.

«В МИД возмущены выявленным фактам совершения консульскими должностными лицами дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины нотариальных действий в отношении граждан Украины, а именно – освидетельствование доверенностей на право пользования и отчуждения имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – говорится в заявлении, сообщает «Украинская правда».

В МИД подчеркивают, что такие действия являются грубым нарушением законодательства Украины и Венской конвенции о консульских сношениях.

Согласно закону Украины «О нотариате», совершение нотариальных действий на территории Украины возлагается на государственного или частного нотариусов.

«Но в любом случае не на консульских должностных лиц. А согласно Венской конвенции о консульских сношениях, консул обязан соблюдать законодательство страны пребывания», – подчеркивают дипломаты.

«Обнаруженные факты являются еще одним доказательством управления со стороны Российской Федерации процессом жизнедеятельности на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – говорится в заявлении.

Отмечается, что МИД анализирует выявленные факты и по результатам их анализа будут приняты меры реагирования в соответствии с дипломатической практикой.

Раннее журналисты ТСН сообщили о том, что консульство России в Киеве проводит операции с недвижимостью в ОДЛО: в обход украинского законодательства и международных соглашений россияне оформляют документы на жилье, которое осталось на подконтрольной террористам «ДНР» и «ЛНР» территории.

В Министерстве юстиции Украины предупреждают, что соглашения, заключенные в зоне АТО на основании таких документов, не будут признаны украинским законодательством.
ForUm

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