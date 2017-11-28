также в разделеПроисшествия
На Киевщине офицер травмировал срочника 9
В Чернобыльской зоне разбился сталкер 34
В Бердянске в результате взрыва гранаты погиб 22-летний солдат 65
Боевики увеличили количество обстрелов, ранен 1 военный 27
В Одесской области в результате пожара погибли двое детей 34
Под Киевом на свадьбе охранник зарезал жениха 100
На Каневском водохранилище вторые сутки ищут отца с сыном 38
Ограбление магазина сыном нардепа расследуют как разбой 62
На Донетчине диверсанты напали на артсклад, ранен часовой 101
В Запорожье женщина выбросила младенца с балкона 65
14-летний сын нардепа пытался ограбить магазин 99
В Николаеве в парке застрелился мужчина 48
В Ривненской области на пожаре погибли двое малолетних детей 29
За сутки на Донбассе погибли двое военных, четверо – ранены 41
В Конотопе осквернили памятник жертвам Голодомора 40
ОБСЕ: На Донбассе выросло количество нарушений режима «тишины» 114
Боевики заявили о захвате в плен бойца АТО, штаб проверяет 101
На Харьковщине кошка задушила младенца 147

27 ноября в Одесской области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий одной из воинских частей Военно-Морских сил ВС Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС.

Других пострадавших нет.

На месте происшествия работают представители военной прокуратуры, военной службы правопорядка, следственно-оперативная группа полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области. По данному факту начато уголовное производство.

Командующим Военно-Морских Сил ВС Украины назначено служебное расследование, причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в ночь с 27 на 28 ноября в Бердянске Запорожской области в результате взрыва гранаты погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования «Восток». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги