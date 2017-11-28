27 ноября в Одесской области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий одной из воинских частей Военно-Морских сил ВС Украины.
Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС.
Других пострадавших нет.
На месте происшествия работают представители военной прокуратуры, военной службы правопорядка, следственно-оперативная группа полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области. По данному факту начато уголовное производство.
Командующим Военно-Морских Сил ВС Украины назначено служебное расследование, причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в ночь с 27 на 28 ноября в Бердянске Запорожской области в результате взрыва гранаты погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования «Восток».
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