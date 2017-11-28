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С 1 декабря ожидается потепление по всей территории Украины кроме запада. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 29 ноября на севере, местами на западе, в Винницкой, в западных районах Кировоградской и Черкасской областей - мокрый снег и дождь. В южной части и на юго-востоке (Запорожье, Донецкая область) - дожди.

«В Харьковской, Луганской, Полтавской областях - без существенных осадков. Температура воздуха ближайшей ночью от 3 тепла до 2 мороза, на востоке -3-7 градусов, завтра днем ​​0 + 5 градусов, на юге до +9 градусов, на Сумщине, Харьковщине, Луганщине 0-2 градуса мороза. В Киеве среда будет синоптически некомфортной - мокрый снег и дождь, ночью 1 градус мороза, днем ​​1 градус тепла», – подчеркнула Диденко.

Она также сообщила, что 30 ноября существенно усилится ветер юго-восточного направления со штормовыми порывами.

«1 декабря потеплеет везде, кроме запада, штормовой ветер, дожди (на западе ночью снег)», – отметила синоптик.
ForUm

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